Fra fredag og frem til 1. oktober bliver alle restriktioner ophævet - få overblikket her

11. juni

Åbningstiden på serveringssteder udvides til kl. 24.00 og til kl. 02.00 pr. 15. juli 2021.

Der bliver generelt åbnet for salg af alkohol indtil klokken 24.00 - det gælder også i detailhandlen.

14. juni

Krav om mundbind og visir bliver udfaset på alle områder undtagen for stående passager i den kollektive transport. Mundbind og visir udfases helt den 1. september 2021.

Udfasning af coronapasset begynder på de steder, hvor der er mindst smitterisiko, herunder blandt andet på biblioteker, fritids- og foreningsaktiviteter og folkeoplysning.

Dagtilbud, grundskoler, SFO, klubtilbud, efterskoler og ungdoms- og voksenuddannelser har mulighed for at vende tilbage til en normal hverdag, men opfordringen til to ugentlige test i grundskolen, efterskoler, frie fagskoler og folkehøjskoler fortsætter frem til og med september. Opfordringen gælder ikke personer, der er vaccineret eller har været smittet.