Fredericia-rytter bryder med Quick-Step – og skifter til danskerhold

De ønsker ham samtidig alt det bedste og takker ham for det arbejde, han har leveret på holdet. Derudover skriver de, at de ikke har mere at tilføje for nuværende.

Det har chefen for EF til gengæld.

- Mikkel bliver et stærkt kort for os i de bakkede klassikere og i Grand Tours. Han har samtidig vist sit værd som en fremragende hjælperytter. Kigger man på hans resultater, er det kun et spørgsmål om tid, før han henter en rigtig stor sejr, siger Jonathan Vaughters.