Godt nyt til solhungrende danskere i Syd- og Sønderjylland

Flere skyer fra onsdag

Vejrmæssigt kommer dagene onsdag til fredag til at minde meget om hinanden.

Danmark kommer nemlig til at ligge i smørhullet mellem to lavtryk. Henholdsvis et lavtryk over det østlige Europa og et lavtryk over Vesteuropa.

Det vil fortsat give nogle tørre og lune forårsdage herhjemme, men til gengæld vil det være med lidt flere skyer på himlen.