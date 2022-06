Grædende styrmand var påvirket og på telefonen, da dansk skib blev sejlet ned og to døde

- Jeg satte skibet på fremad for at få kontrol over skibet igen, man er nødt til at have fremdrift på skibet for at kunne styre det. Så får jeg skibet tilbage på fast kurs.

Den 30-årige talte lavmælt og med pauser, han forsøgte ikke at bortforklare, hvordan hans uopmærksomhed og ansvarsløshed kostede to danskere livet.

Fra skibets sorte boks blev hans ord umiddelbart efter kollisionen optaget.

- Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, optog skibets sorte boks, at han sagde for sig selv i minuttet efter kollisionen.

Kort efter kom et opkald fra den svenske kystvagt.

- Fuck me, optog den sorte boks.

Sejlede væk uden at søge i vandet

- Overvejede du at vende tilbage?, ville anklager Anders Larsson vide.

Det gjorde styrmanden ikke.

Da jeg havde fået kontrol på skibet igen, kunne jeg ikke se noget lys eller tegn på et andet fartøj. Jeg var forvirret og i panik,. Jeg indser nu, at jeg burde have standset helt, sagde styrmanden.

- Tænkte du, at der kunne have været en ulykke med mennesker involveret?

- Jeg tænkte på det, ja. Men jeg kunne ikke se noget.

En sømand mangler stadig

Efter søfartsmyndighederne nåede frem til det kæntrede skib, blev det trukket ind på lavere vand. Dykkere blev sendt i vandet, og inde i skibet blev den ene sømand fundet. Den anden sømand var der ikke, han er fortsat savnet, men alle er enige om, at han også er død.

Begge afdøde sømænd var i faste parforhold, til sammen har de fem efterladte børn.