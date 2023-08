Gymnasieelev var presset helt ud over kanten – fandt hjælpen et uventet sted

Men da en studievejleder på skolen og hendes dansklærer fortalte, at hun ikke var erklæret uddannelsesparat, kom det som et kæmpe chok.



Hun brød fuldstændig sammen foran de to voksne. Meldingen var, at hun skulle sige mere i timerne.

Kritikken vendte hun indad og blev for første gang bevidst om, at hun hele tiden blev bedømt af lærerne. For hende var presset indefra rigeligt, og hun syntes selv, hun havde arbejdet med og var blevet bedre til at være mere åben i klassen. Og hun syntes helt bestemt, at hun var klar til gymnasiet.

- Jeg tænkte på det tidspunkt, at gymnasiet var en god mulighed for at få mod til at være mere snaksalig og få nye venner. Og da jeg så fik klasket ’ikke uddannelsesparat’ i hovedet, tænkte jeg: "Danm it, jeg havde lige muligheden for at komme videre".