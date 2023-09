Han blev anbragt som 2-årig: - Tingene kunne måske have set anderledes ud

En af dem var Carl-Albert Nielsen, der præsenterede sig selv som Calle.

Han fortæller, at han blev anbragt på De Kellerske Anstalter i Brejning, da han var to år gammel. Hans storebror, der var et år ældre end ham selv, blev også anbragt på anstalten.

De blev udelukkende anbragt på anstalten, fordi deres stedfar ikke ville kendes ved de to børn, fortæller Carl-Albert Nielsen.

32 børn på én stue

På K2 - som afdelingen, hvor Carl-Albert Nielsen blev anbragt, hed - blev drenge i alle aldre indlogeret på et værelse med plads til 32 børn.

Carl-Albert Nielsen er som udgangspunkt et meget positivt menneske, fortæller han selv, men når han taler om sin tid i Brejning, bliver han rørt.

Der er tårer, der kryber frem i hans øjne, og hans mund skælver en smule, når han taler om, hvad han oplevede i sin tid på anstalten.

- De store drenge tog de små og pillede ved dem, fortæller han og forklarer, hvordan indbyrdes seksuelle overgreb var hverdag blandt nogle af de anbragte børn.