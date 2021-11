Han slås for kæmpevindmøller i baghaven, men må ikke få dem

Barbara Krarup Hansen forsikrer borgere som Preben Nissen om, at hun er interesseret i lokaludvikling i Tønder Kommunes landsbyer, men hun siger, at det kan gøres på mange andre måder.



Socialdemokratiets spidskandidat overbeviser dog ikke umiddelbart Preben Nissen. Han fortæller, at beregningerne bag vindmølleprojektet viser, at det vil kunne give omkring 150 millioner kroner til den almennyttige fond over de næste 30 år.

Penge, som ville gå til eksempelvis cykelstier eller tilskud til klimasikring af huse, siger Preben Nissen.

- Der vil jeg gerne høre, hvor de mange penge skulle komme fra? Det er simpelthen penge, de her vindmøller genererer til lokalområdet. Det er penge, jeg ikke kan se, hvor hun ellers skulle finde.

Barbara Krarup Hansen svarer:

- Jamen, det er jo… Jeg tænker, de penge skal man kunne finde på… Ja altså både ved at se på… om man kan få nogle flere, hvad skal man sige, midler tilført, fordi vi får jo også flere midler tilført i kraft af, at vores demografi også ændres.

- At vi bliver ældre, vi bliver flere ældre i Tønder Kommune. Jeg tror, det løser helt sig selv, at man samlet set i Danmark vil have en strategi med at se på, at man skal udvikle sig, så hele Danmark er i bedre balance med hensyn til både udflytning af nogle statslige arbejdspladser og nogle uddannelsesinstitutioner.

- Det eneste, vi har, er vinden

Den socialdemokratiske spidskandidat stiller sig samtidig skeptisk over for, om vindmøllerne ville kunne inddrive et så stort millionbeløb og holder fast i, at den bedste mulighed er, at vindmøllerne udelukkende skal placeres på havet.