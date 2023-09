Heidi og Lasse vandt hus i Horsens til 2,8 millioner – sådan går det dem i dag

- Heidis faster måtte svinge forbi en tankstation på vejen for at købe en masse drikkevarer for os, og Mikkel og Trine i rødt hus var heldigvis søde at give os noget toiletpapir, så vores gæster kunne komme på toilet, griner Lasse Hagelberg.

En lille tyk, ubuden gæst

Heidi Albrectsen og Lasse Hagelberg overtog officielt nøglerne til blåt hus i december måned 2022. Men kort efter de havde åbnet døren til deres nye hjem, hørte Heidi et skrig fra sin kæreste.

Lasse Hagelberg havde nemlig åbnet en gavepose fra finalen, som havde stået i huset i de måneder, hvor de ikke havde været der. Og nede i posen havde han fundet en mus.

- Den havde spist noget af det chokolade, som lå i gaveposen, og man kunne bare se, at den havde haft en fest, fortæller Lasse Hagelberg.

Parret lukkede den ubudne gæst ud i det fri og vurderede, at den lille, tykke og ubudne gæst formentlig havde sneget sig ind i huset dagen efter finalen, da produktionsholdet fik styr på det praktiske i alle husene. De tog dog ingen chancer, og for en sikkerheds skyld satte de en masse fælder op. Morgenen efter lå der endnu en ubuden gæst i en af fælderne.

- Men siden da har vi altså ikke haft nogen museproblemer, siger parret grinende.

En ekstra passager

Umiddelbart efter at Heidi Albrectsen og Lasse Hagelberg fik nøglerne til huset, begyndte de at give blåt hus et lille facelift, som de kalder det.

- Vi ville rette alle de ting, som vi ikke nåede, eller som ikke sad helt i skabet under programmet: alt fra fejelister, fodlister og den famøse asymmetriske bue, siger Lasse Hagelberg.