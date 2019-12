Her er vejrrekorderne fra de seneste 10 år

Med 2020 lige om hjørnet ser vi her tilbage på et vejrmæssigt begivenhedsrigt årti med en række nye vejrrekorder.

De seneste 10 år har budt på en række varmerekorder, solskinsrekorder og nedbørsrekorder - men også enkelt rigtig vinterrekord er blevet sat.

I alt har vi fra 2010 til 2019 sat eller tangeret hele 22 'større' danske vejrrekorder. Heraf er halvdelen sat inden for de seneste to år. Og flere af rekorderne har fundet sted i Syd- og Sønderjylland.

Vi lægger ud med i år, som er det vådeste nogen sinde.

Vådeste efterår - 2019

Efteråret gik over i historien som det vådeste siden 1874. Selv om ingen af de tre efterårsmåneder satte ny rekord, havde de alle det til fælles, at det regnede usædvanligt meget.

Lavtryk efter lavtryk passerede Danmark med store mængder nedbør, og tilsammen gav det på landsplan 349 millimeter regn i løbet af efteråret. Værst så det ud i Esbjerg og Varde Kommuner.

I Esbjerg Kommune er der siden den 1. september faldet 489,2 millimeter regn, og dermed scorer kommunen titlen som efterårets vådeste.

Med 482,6 millimeter regn går Varde Kommune med andenpladsen, mens mængden af regn falder mod øst. I Sønderborg Kommune er der eksempelvis faldet 327,3 millimeter regn.

Vådeste år - 2019

Året er i skrivende stund ikke omme endnu, og med 905 millimeter regn i løbet af 2019 tangerede vi allerede julenat nedbørsrekorden fra 1999.

I Nordby på Fanø målte man i april 2011 de højeste temperaturer nogensinde.

Med under en millimeter regn i de sidste døgn af 2019 vil året stå tilbage med en ny nedbørsrekord.

Varmeste april - 2011

For tredje gang på fem år satte april varmerekord med en middeltemperatur på 9,9 grader.

Den rekordvarme april kom endda efter en kold vinter, og det varme aprilvejr kulminerede påskedag med sommerlig varme, da temperaturen i Nordby på Fanø 24. april nåede 23,5 grader.

På Kegnæs på Sydals blev der under stormen Allan målt vindstød af 53,5 meter per sekund. Foto: Niels Christian Aahøj Bech

Højeste vindhastigheder - 2013

Orkanen Allan ramte Danmark 28. oktober 2013 med vindhastigheder, der ikke tidligere er blevet anerkendt i Danmark.

Ved Kegnæs på Als blev et vindstød målt til 53,5 meter per sekund. Det er mere end under orkanen i december 1999.

Og ved Røsnæs i Nordvestsjælland nåede middelvinden 39,5 meter per sekund. Det er højeste middelvind, der er anerkendt af DMI.

Under decemberorkanen i 1999 blev der målt over 41 meter per sekund i middelvinden på Rømø og ved Røsnæs. Disse vindhastigheder er dog ikke blevet anerkendt.

På vejrstationen Store Jyndevad er der målt 25,6 grader entorsdag eftermiddag i oktober. Foto: Christian Kallenbach, TV SYD

Højeste temperatur i oktober - 2011

Usædvanlig varme strømmede frem mod Danmark i starten af oktober 2011.

1. oktober blev der ved Store Jyndevad i Sønderjylland målt 26,9 grader, der er højeste temperatur nogensinde målt i Danmark i oktober.

Det var i øvrigt første gang vi oplevede en sommerdag i oktober.

Solrigeste december - 2010

Den iskolde december 2010 gav os også mere sol end nogensinde registeret i årets sidste måned.

Med 81 solskinstimer i løbet af måneden blev det den mest solrige december, siden målingerne begyndte i 1920.

Masser af sol og sne over Danmark i 2010 her på E45 ved Vejle Nord. Foto: Scanpix

Største mængde sne - 2010

Vi fik i 2010 den seneste landsdækkende hvide jul, og på Bornholm blev det med rekordstore mængder sne.

En snestorm, der fortsatte hen over juledagene, efterlod 135 cm sne, der blev målt om morgenen 27. december 2010 i Østerlars.

Det er den største mængde sne nogensinde registreret i Danmark.

Kraftigste skybrud - 2011

København blev om aftenen 2. juli 2011 ramt af et voldsomt skybrud, der satte veje og kældre under vand.

Ved Ishøj satte skybruddet rekord, da der på en halv time faldt 63,0 millimeter regn. Det er det voldsomste skybrud målt i Danmark.

Også nedbørsmængderne på 10 minutter satte rekord, da der på så kort tid faldt hele 31,2 millimeter i Ishøj.

Varmeste år - 2014

2014 endte med blot en eneste større rekord. Den var til gengæld så stor, at den gjaldt hele året. Den udmærkede sig ved, at de fleste slet ikke opdagede den. Den kom nemlig i ordets bogstaveligste forstand i nattens mulm og mørke.

Med en middeltemperatur på 10,0 grader for året som helhed blev 2014 det varmeste år siden 1874.

Alle årets måneder blev varmere end normalt, men ellers udmærkede 2014 sig ved, at det aldrig blev rigtig koldt på den tid af døgnet, det normalt er kold - nemlig om natten.

Den gennemsnitlige minimumtemperatur for hele året blev 5,0 grader. Det er også rekord - og hele tre måneder havde i gennemnit de højeste nattemperaturer nogensinde målt.

Største mængde regn på ét minut - 2016

Sankt Hans aften 2016 trak et voldsomt tordenuvejr op over Danmark.

Det ramte blandt andet Ærø, hvor der på blot ét minut faldt 5,4 millimeter under skybuddet den 23. juni 2016 i Ærøskøbing. Det er ny rekord for nedbørsintensiteten målt på et minut.

I Rønne faldt der 4,4 millimeter på et minut 12. august 1993, mens der i Ishøj faldt 4,2 millimeter under skybruddet i København 2. juli 2011.

Under selve skybruddet på Ærø faldt der 45,8 mm på en halv time. Tordenuvejret ramte senere også blandt andet Karrebæksminde, hvor en stor Sankt Hans-koncert både regnede og blæste væk.

Varmeste og mest solrige september - 2016

September 2016 var en sommermåned værdig.

Med en middeltemperatur på 16,2 grader tangerede den varmerekorden fra 1999 og 2006.

September bød ud over varme også på usædvanligt meget sol. Med 201 solskinstimer tangerede september rekorden fra 2002.

Det var en helt usædvanlig varm september, der midt på måneden endda bød på landsdækkende varmebølge og lokal hedebølge med temperaturer op til 29,9 grader 13. september.

Solrigeste og varmeste maj - 2018

'Kom maj, du søde milde', var i 2018 en underdrivelse. Maj blev rekordvarm og rekordsolrig med sommervejr i store dele af måneden.

Med en middeltemperatur på 15,0 grader blev det den varmeste maj siden 1874.

Som om det ikke var nok, blev maj med 363 solskinstimer ikke blot den mest solrige maj, der nogensinde er registeret.

Den blev også den mest solrige måned i Danmark, siden målingerne begyndte i 1920. De 363 solskinstimer svarer til, at der i gennemsnit var 11,7 timer med solskin om dagen.

Mest solrige juli - 2018

Det solrige vejr fortsatte stort set hele sommeren, og juli 2018 blev med 339 solskinstimer rekordsolrig.

Solrigeste og varmeste sommer - 2018

På trods af at august havde færre solskinstimer end normalt, fik vi med en solrig juni og den rekordsolrige juli med hele 802 solskinstimer den mest solrige sommer, siden målingerne begyndte i 1920.

Sommeren blev også usædvanlig varm, og med en middeltemperatur på 17,7 grader tangerede sommeren 2018 rekorden fra 1997.

Sommerens højeste temperatur på 33,6 grader blev målt den 8. august ved Hammerodde på Bornholm. Det var den højeste temperatur målt i Danmark siden 2010.

Solrigeste år - 2018

Med en rekordsolrig maj og ny solrekord for hele sommeren endte året som helhed med at få 1905 solskinstimer.

Det var ny solrekord for et helt år.

Højeste temperatur i februar - 2019

Den sidste vintermåned i 2019 bød sidst på måneden på forårsvejr, da lun luft 26. februar strømmede op over Danmark og sendte temperaturen op på 15,8 grader i Tirstrup på Djursland.

Det er en tangering af februars varmerekord fra 1999.

Vådeste marts - 2019

Den første af årets nedbørsrekorder blev sat i en usædvanligt våd marts.

I alt faldt der i løbet marts måned hele 106,5 millimeter, der gjorde marts til den mest nedbørsrige siden 1874.

Mest solrige april - 2019

2019 bød på andet end regn. I april skinnede solen i 274 timer.

Dermed blev april 2019 den mest solrige, siden målingerne begyndte i 1920.