Her er de vigtigste punkter i advokatundersøgelse: Borgmester risikerer fængselsstraf

Salg af byggegrund var ulovlig instruks

I forhold til byggesagen konkluderede advokaterne bag undersøgelserne, at der var tale om en ulovlig instruks, da kommunen solgte byggegrunden på Argentinervej til den daværende borgmester Jacob Bjerregaard.

Det var altså kommunen, der handlede ulovligt, og ikke nødvendigvis Jacob Bjerregaard.

Dog fremgår det af undersøgelsen, at den ulovlige instruks formentlig skyldtes hensynet til borgmesterens sag.

Sagen er nu meldt til politiet, og advokatundersøgelsen blev fredag morgen overdraget til politiet.

Gik af lige før skandalesag

Sagen om Jacob Bjerregaard tog sin start 9. december, men allerede 8. december 2020 meddelte han, at han ikke ville være borgmester længere. Socialdemokraten skrev på Facebook, at han trængte til at lave noget andet end politik, og at han havde fået job hos reklamebureauet Advice.

Dagen efter kunne man på forsiden af Ekstra Bladet læse, at den daværende borgmester og hans kone i 2016 købte en byggegrund med havudsigt af kommunen - for næsen af et ægtepar, der over en længere periode havde været i dialog med kommunen om et køb.

Eksborgmesteren bød på grunden efter deadline og kom kun med et mundtligt bud, selv om reglerne siger, at det skal foregå skriftligt. Det mundtlige bud var dog nok til, at kommunen henvendte sig til det interesserede ægtepar og meddelte, at grunden nu var solgt.

Kritik af interne forhold i Fredericia Kommune

Det er dog ikke kun Bjerregaard og kommunaldirektøren, der får kritik. Det gør kommunen også.

En intern undersøgelse viser blandt andet, at Fredericia Kommune har betalt regninger uden den fornødne dokumentation. Og der er flere eksempler på, at chefer i kommunen har handlet i strid med god skik for økonomisk forvaltning, siger borgmesteren på dagens pressemøde.

Han understreger, at det på ingen måde er en kritik af de eksterne samarbejdspartnere, men af forvaltningen i kommunen.