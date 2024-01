Her er det fulde program for tronskiftet

Den endelige plan for tronskiftet 14. januar er nu offentliggjort.

Det sker i en pressemeddelelse fra Kongehuset.

Når kronprins Frederik bliver til kong Frederik 10., sker det på Christiansborg Slot. Her abdicerer dronning Margrethe officielt ved at underskrive et dokument.

Det gør hun i forbindelse med et statsråd klokken 14, hvor kronprins Frederik, prins Christian og regeringen deltager.

Herefter forlader dronningen Christiansborg Slot, mens det nyudnævnte kongepar afholder en kur for særligt indviede.

Det afsluttes med, at statsminister Mette Frederiksen officielt proklamerer tronskiftet fra balkonen på Christiansborg klokken 15.

I samme ombæring vil kong Frederik også tale til befolkningen første gang, hvor han vil afslutte med sit eget valgsprog. Det er første gang, offentligheden hører hans valgsprog.