Her er valggyserne, du skal holde øje med i aften

Tusindvis af krydser er i øjeblikket ved at blive sat i hele landet, hvor igen tusindvis af kandidater håber på at få fire år i kommunalpolitik.

Syddanmark er bestemt ikke undtaget for dramaer i løbet af tirsdag aften, nat og onsdag morgen.

Hvem tager for eksempel borgmesterposten i Kolding, hvor to tidligere ministre vil have den? Banen er kridtet op til det, der bliver kaldt 'præsidentvalg'.

Fanø skal også have ny borgmester efter den tumultariske periode under Sofie Valbjørn (Å), som tog posten for næsen af den kandidat, hun oprindeligt pegede på.

Der er også Tønder, hvor den tidligere borgmester Henrik Frandsen blev vraget som Venstres spidskandidat og derfor dannede sit eget parti, Tønder Listen, som han fyldte op med Venstre-folk. Vil Tønders borgere være loyale overfor Venstre eller deres siddende borgmester?

TV 2s politiske redaktør, Hans Redder, peger på på fem kommuner, hvor valget kan udvikle sig til en gyserforestilling.

Kolding