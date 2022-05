Her når vi over 20 grader mandag

Mest sol i øst, men varmest i vest

Mandagen byder på forholdsvis mange skyer i vest, mens der bliver meget mere plads til solen i øst. Vinden er drejet til sydøst og tiltager i løbet af dagen.

Årsagen til varmen er et højtryk øst for Danmark og et lavtryk vest for landet. Til sammen virker de to tryksystemer som en pumpe, der henter varm luft fra kontinentet.



Højtrykket betyder, at der kommer mest sol til øerne, men vindretningen fra sydøst giver mest varme til Sønderjylland.