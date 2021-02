Høj smitte i Syd- og Sønderjylland får borgmester til at frygte for genåbning

Den syd- og sønderjyske del af landet markerer sig i disse dage uheldigt, når det gælder coronasmitte.

De seneste tal fra Statens Serum Institut viser, at Aabenraa og Fredericia har sneget sig op på henholdsvis tredje- og fjerdepladsen over kommuner med højeste smittetal per 100.000 indbyggere de seneste syv dage – også kaldet incidenstallet.

Samtidig er Kolding stadig i absolut front, mens Ishøj ligger nummer to.

I Aabenraa betyder placeringen, at kommunen vil være mere aktiv i forhold til smitteopsporing, fortæller borgmester Thomas Andresen (V) til TV 2. Derfor vil man nu afsætte medarbejdere til at ”finde den rest” af smittede, som regionen ikke finder.



- Regionen gør et stort stykke arbejde i forhold til smitteopsporing, men der er omkring 5-10 procent, de ikke får fat i. Hvis de procenter er den engelske variant, vil smitten galoppere, siger borgmesteren.

Kan ende med at stemme dørklokker

Og det er netop den engelske og mere smitsomme coronamutation B117, der den seneste uge har vist tænder i Aabenraa.

Thomas Andresen fortæller, at så godt som alle kommunens seneste smittetilfælde kan spores tilbage til én enkelt daginstitution, som nu er blevet lukket. Her er omkring 25 personer konstateret smittet, og samtlige tilfælde er den engelske coronamutation.

- Det viser, hvor hurtigt det kan gå, når vi har med den variant at gøre. Nu har vi som kommune til opgave at øge bevågenheden omkring den og intensivere smitteopsporing og brug af lyntests.

Få andre steder i kommunen er der sporet smitte. Det gælder blandt andet skoler og plejehjem. Borgmesteren fortæller, at man intensivt vil forsøge at få fat i folk telefonisk for at forbedre smitteopsporingen.

- Men i sidste ende kan det være, at vi bliver nødt til at stemme dørklokker, siger han.

Bevæger sig længere væk fra genåbningsdrømme

Aabenraa Kommune har længe ligget på et incidenstal omkring 20. Dét tal er nu 121, og den pludselige stigning ærgrer borgmesteren.

For han er godt klar over, det kan få betydning for, om kommunen bliver en del af de genåbningsplaner, regeringen i disse dage brygger på.

- Vi har behov for at være med i genåbningen ligesom resten af landet. Men vi bevæger os længere væk fra at være med på det hold, erkender han.

Borgmesteren mener dog, at han har et ”begrundet håb” for hurtigt at kunne forlade de dystre topplaceringer over kommuner med mest smitte. Han fortæller, at der lørdag blev konstateret otte nye smittede, mens tallet søndag er fem.

- I takt med at vi får afviklet den pukkel af smittede, der har været på daginstitutionen, vil vi forhåbentligt stille og roligt bevæge os ned i smittetal igen, siger Thomas Andresen.

Han henviser også til, at den øgede smittekontrol ved den dansk-tyske grænse - på baggrund af stigende smitte i Flensborg i Tyskland - forhåbentlig kan få en positiv effekt.