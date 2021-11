Højlunds Forsamlingshus åbner døren til valget

I forbindelse med kommunalvalget byder TV 2-vært Gertrud Højlund igen inden for i Højlunds Forsamlingshus – denne gang fra Engelsholm Højskole i Bredsten mellem Vejle og Billund.

Det sker på TV 2s SuperSøndag 14. november, hvor vi sætter stort fokus på valget, to dage før danskerne skal til stemmeurnerne.

Den politiske samtale har aldrig været vigtigere, og TV 2-formatet Højlunds Forsamlingshus er som skabt til netop at mødes og tale sammen.

- Når man skal diskutere alt det, vi har en fælles interesse i og et fælles ansvar for, er det bedste forum nu engang at mødes ansigt til ansigt. Det har de sociale mediers muligheder ikke ændret på. Tværtimod. Når vi sidder sammen i forsamlingshuset, bliver det nemmere at lytte til hinanden - uenigheder til trods, siger Gertrud Højlund.



Hvis du har lyst til at deltage i samtalen i Højlunds Forsamlingshus, så skal du booke din billet her.

Mennesker mødes, meninger brydes

Det er naturligvis ingen tilfældighed med navne-sammenfaldet. Højlunds Forsamlingshus blev et af TV 2’s stærkeste TV-formater fra 1988-1994 takket være Gertrud Højlunds far, den nu afdøde højskoleforstander Niels Højlund.

Han gav den politiske samtale i de gamle forsamlingshuse i provinsen et liv i en moderne tv-alder, og det blev et af datidens helt store seerhit.

Ideen er helt enkel. Mennesker mødes, og meninger brydes. Det vil også ske i Højlunds Forsamlingshus denne gang.

- Kommunalpolitik handler om mange ting tæt på hverdagen: Hvor der skal sættes vindmøller op, hvor meget pleje de ældste borgere får stillet til rådighed, og hvad ungerne skal spise henne i daginstitutionen. Derfor er det også vigtigt at vi hver især får muligheden for lige at teste vores egne holdninger af til de spørgsmål, inden vi giver mandatet videre til lokalpolitikerne, som skal træffe beslutninger om de her ting de kommende fire år, siger Gertrud Højlund.

Højlunds Forsamlingshus bliver højdepunkt på TV 2s Super Søndag, hvor sendefladen på både TV 2 og TV 2 NEWS giver plads til en intensiv dækning af kommunalvalget. Supersøndagen er dagen, hvor tvivlerne og alle dem, der slet ikke interesserer sig for kommunalvalget, får en unik chance for at stå på og blive klar til at sætte et kryds to dage senere.

Højlunds Forsamlingshus sendes fra den helt nybyggede Agerums-hal på Engelsholm Højskole i Bredsten ved Vejle. Her er højt til loftet i utroligt smukke omgivelser ved det gamle renæssanceslot.

Redaktionen på Højlunds Forsamlingshus skal sikre at et bredt udsnit af befolkningen deltager i programmet, og det betyder, at vi screener alle deltagere. Derfor kan en billet blive afvist af redaktionelle hensyn. Det kan også være vi kontakter dig, for at høre mere om dine specifikke interesser.