Hotel må lukke værelser, fordi det mangler arbejdskraft

På Hotel Vejlefjord er ti af værelsesdørene låst, selvom sommeren normalt er højsæson.

Årsagen er ikke, at hotellet mangler gæster, for gæster er der masser af. Men der mangler medarbejdere - samlet set mellem 12 og 14 ansatte ud af en stab på 100.

Hotellets administrerende direktør, Flemming Jakobsen, tror, at årsagen til de manglende hænder både skal findes i coronakrisen, men også i at det for nogle ikke er "fint" nok at uddanne sig indenfor hotel- og restaurationsbranchen.

- Udfordringen er, at ingen ved, hvor længe den her krise varer, siger Flemming Jakobsen.

Hotellet har lukket for a la carte og har skåret ned på de behandlinger, som gæsterne kan få. Der mangler nemlig ikke kun tjenere og kokke men også behandlere, receptionister og afløsere. Derfor må de medarbejdere, der er lige nu på hotellet løbe ekstra stærkt.

- Lige nu lever jeg på mine medarbejderes nåde, men det kan jeg ikke blive ved med. Det eneste, vi kan gøre, er at søge, søge, søge, lyder det fra den administrerende direktør, som forventer et tab på en million kroner på toplinjen i juli måned.

Har ikke haft mulighed for at ansætte

Hotel Vejlefjord er et eksempel på et større problem i hotel- og restaurationsbranchen. Problemet var der før corona, og coronakrisen har kun gjort det større.

3 ud af 10 hoteller oplever manglende hænder som en begrænsning for at tjene penge, mens det samme gælder for 4 ud af 10 restauranter, viser tal fra Danmarks Statistik.

Kristian Nørgaard, som er politisk chefkonsulent hos Horesta, brancheorganisation for hotel-, restaurant- og turisterhvervet, fortæller, at der er flere årsager til, at coronakrisen kun har forværret problemet.

I starten af året var hoteller og restauranter tvangslukket som en del af nedlukningen af Danmark, og det betød ifølge chefkonsulenten, at branchen ikke havde mulighed for at ansætte.

- Lønkompensationen ville falde, hvis hoteller og restauranter ikke kunne give de timer, som de hyrede medarbejdere til, fortæller Kristian Nørgaard.

Derfor kom branchen "enormt sent" i gang med sæsonansættelserne. Og da de kom i gang, havde en stor del af de medarbejdere, de plejede at ansætte, fået job andre steder, eksempelvis som poder.

Mangel på udenlandsk arbejdskraft

Det samme gælder de medarbejdere, som før var ansat inden for hotel- og restaurationsbranchen, men som under corona har skiftet branche. ¨

Ifølge Kristian Nørgaard blev op mod hver fjerde medarbejdere afskediget under krisen.

- Og det er bare rigtig uheldigt, når vi mangler dem nu.

Kristian Nørgaard fra Horesta mener, at problemet kalder på en løsning "nu og her", for antallet af forgæves rekrutteringer er højere end før corona - og før corona var den også høj.

Han foreslår, at man kunne oprette jobcentre i Sydeuropa og få det gjort attraktivt at tage erhvervsuddannelser, der sender flere ind i kokke- og tjenerfaget.

- Når man har været igennem halvandet års corona, er der altså brug for en sommer, hvor vi kan tjene nogle penge. Rigtig mange har opbygget en gæld, og den gæld skal afdrages, for ellers går virksomhederne simpelthen konkurs, siger Kristian Nørgaard.