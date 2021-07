Hun besvimede foran spejlet, da hun så sin forandrede krop

Beskedne ambitioner for fremtiden

Hun delte sin historie, da Casper Berthelsen stillede det klassiske datingspørgsmål, nemlig hvad Stine Lykkes mål og ambitioner var for fremtiden.

Hvor mange ville fortælle om ambitioner for uddannelse, karriere eller oplevelser, var Stines svar på mange måder mere nede på jorden.

- Sådan noget betyder så lidt for mig. Det vigtigste for mig er, at jeg kan arbejde i det omfang, det er muligt, at jeg har det godt, og at jeg har ro og overskud til mine venner og familie, fortæller Stine Lykke Lorentzen, der sammen med tre andre kvinder ankom senere i programmet og dermed havde kortere tid til at date de to mænd.