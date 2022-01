Hun blev stukket 11 gange og kastet ud fra altan – nu kommer hun med en særlig opfordring

- Jeg mener, at det er et stort problem i Danmark, at vi ser så mange partnerdrab, som vi gør. Noget af det handler om, at vi politisk skal prøve at få samlet trådene og blive dygtigere til at sætte ind i tide, siger ministeren i ‘Go’ aften LIVE’.

Hun tilføjer, at regeringen kort inden jul afsatte flere midler til at oplyse om problemet og peger på, at der skal være tilbud til voldsudøverne, pårørende til voldsramte, og så skal eksempelvis politi- og sundhedsmyndigheder være bedre til at spotte problemerne, lyder det.

Chokeret over problem

Louise Thagaard har flere gange fortalt sin historie i medierne.

Det har fået mange voldsramte kvinder til at kontakte hende, og hun er chokeret over, hvor mange kvinder der lever i fysisk- og psykisk voldelige forhold i Danmark.

Samtidig fortæller Louise Thagaard, at ingen af de kvinder, hun er i kontakt med, har anmeldt volden.