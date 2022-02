Hun er dømt for 14 drabsforsøg mod sin mand, men ingen i familien tror, hun er skyldig

Ekspert er ikke i tvivl

Ifølge Per Fink, psykiater og ledende overlæge for Center for Funktionelle lidelser, er Renate Bachs sygdomshistorik tegn på, at hun har haft Münchhausen-syndrom igennem flere år.

Og det har siden udviklet sig til Münchausen by proxy.

Konkret tror Per Fink, at det skete den sommerdag i juni, hvor Erik Bach faldt ned i kælderskakten og blev placeret i en sygeseng. Fra det sekund var Erik Bach nemlig fuldstændig afhængig af sin kone - på mange måder som et barn er afhængig af sin mor.

- Hun har jo ikke gjort det her for at slå sin mand ihjel, det har jeg meget svært ved at tro. Det er et led i hendes egen selvskadende adfærd, et led i hendes Münchhausen, siger Per Fink.