Hun har taget et valg, de færreste forstår: - Hader du børn eller hvad?

Et liv minus børn

På Mette Milans højre lysken sidder i dag et lille minus.

- Helt seriøst, jeg er pissestolt af det minus!, udbryder hun.

Minus børn betyder det. Og for Mette Milan er det ikke et mærke af skam.

- Det er fandeme et statement på, at jeg har overtaget mit eget liv, og at jeg bestemmer over det. Jeg synes, det er flot at lytte til sig selv på den måde, siger Mette Milan.

Hvis folk spørger, vil hun stolt sige, at hun er blevet steriliseret. Hun synes faktisk, det er "pisse fedt", som hun siger.

Mette Milan er da heller ikke bekymret for de reaktioner, hun kan få for nu at stille sig frem foran hele Danmark.

Faktisk er svarene på alle spørgsmål blevet så indstuderet en del af hende, at hun føler sig forberedt. Og hun har også fundet ud af, at der er ligesindede derude.

For der er kvinder, der takker og roser hende for at tale højt om sterilisation på Instagram. Og forældre der skriver, at hvis de havde vidst, hvor hårdt det rent faktisk var at have børn, så havde de aldrig fået dem.

Men er du virkelig aldrig bange for at fortryde?

- Jeg ville være endnu mere bange for at være blevet gravid, få barnet og så fortryde, at jeg fik det. Se, det er noget, jeg ville fortryde, siger hun og understreger:

- Jeg fortryder ikke, og jeg kommer aldrig til at fortryde. For jeg har truffet et valg, og jeg er opdraget med, at så er det sådan, det er. Hvis jeg en dag sidder og hyler over, at jeg mangler indhold i mit liv, må jeg skabe det.