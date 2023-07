Hun levede et helt almindeligt familieliv, da hun som 33-årig blev syg

Eftermiddagen blev brugt med hendes familie, men for at holde sig til sin egen meget strikse diæt, gik hun til de holdtræninger, der lå ved spisetid. Så kunne hun tage aftensmaden med og smide den ud, eller sige til Jesper, at hun havde spist en sandwich på vejen.

Det blev så ekstremt, at hun ikke kunne skjule det over for Jesper, og i marts 2017 fik han hende til lægen. Han kørte hende selv derhen en morgen, efter børnene var sendt i skole og børnehave.

Louise Roed Andersen vejede omkring 80 kilogram og lignede ikke den typiske anorektiker. Men hun var fuldstændig afkræftet og besvimede ofte.

Lægen valgte at sygemelde hende fra hendes arbejde som skolelærer, og hun blev sendt i et dagstilbud, hvor hun modtog behandling for anoreksi.

Hun tænkte, det var noget fis, og hun følte sig overhovedet ikke syg.

- Det føltes helt surrealistisk at få at vide, jeg har anoreksi. Jeg synes egentlig, at jeg havde styr på det, siger hun.