Hun startede i fertilitetsbehandling som 18-årig - nu er hun 19 år og solomor

Man kan meget med to hænder

Line Paulsens beslutning om at blive solomor er blevet mødt med mange positive reaktioner. Men hun møder også fordomme fra folk, der mener, at børn skal have to forældre, og at det er for tidligt at få børn som 19-årig.

- Jeg synes, der er mange udefra, der ikke har prøvet det, som kan have mange forventninger til, hvordan det skal gøres. Men jeg tager det, som det kommer – og så er det altså heller ikke sværere at håndtere et barn. Det er det, vi er skabt til, siger hun.