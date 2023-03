Hun vil gennemføre den "mest omfattende frisættelse" af ældreplejen – men hvordan ved hun ikke endnu

Mette Kierkgaard fremhæver, at mange kommuner lige nu arbejder med mindre, selvstyrende teams. Ældreministeriet har i 2019 givet knap 200 millioner kroner til 25 kommuner med forskellige projekter, der i sidste ende skal resultere i mindre udskiftning i, hvor mange plejere der besøger de ældre, og give medarbejderne en større arbejdsglæde.



- Jeg synes, vi skal interessere os meget for at sige, hvor er de gode takter, og hvad er det for udfordringer, vi har. Men lige hvad det er for konkrete regler, har jeg ikke noget svar på endnu.

Mindre fokus på visitation, mere på nærhed

Det fylder både i regeringsgrundlaget og er en "stor dagsorden" for ældreministeren, at civilsamfundet skal spille en større rolle i den danske ældrepleje. I Holland arbejder man med at inddrage naboer og ægtefæller i plejen af ældre. Men i Danmark har ingen kommuner forsøgt at gøre det samme.

- I regeringsgrundlaget taler vi om at gå fra velfærdsstat til velfærdssamfund, og det er der jo mange dele i, men det er jo sådan den overordnede bevægelse, og der tænker jeg jo, at et civilsamfund er jo en væsentlig aktør i det.

De skal altså have en langt større rolle, end de har i dag – hvad du mener med det?

- Ja, det ved jeg jo ikke konkret endnu. Men alene det at sætte det som et mål, at vi simpelthen skal interessere os noget mere for, hvordan vi kan gøre det, mener jeg, er meget væsentligt, siger hun.