Hundredevis af job nedlægges i vindmølleproduktion

I alt skal 2900 stillinger nedlægges globalt. Heriblandt 475 stillinger i Spanien, 300 i Tyskland og 50 i Storbritannien.

Siemens Gamesa har ifølge virksomhedsregisteret CVR omkring 5900 ansatte i Danmark, og firmaets danske hovedkvarter er i Brande.

Siemens Gamesa har over 5.000 ansatte på sine fire lokationer i Danmark: Vejle, Esbjerg, Aalborg og Brande, hvor firmaets danske hovedkvarter ligger.



Ved ikke, hvem der ryger

Til Finans.dk oplyser Siemens Gamesa, at der endnu ikke er et overblik over, hvor henne i Danmark, der skal skæres stillinger væk.

Desuden betyder beslutningen ikke nødvendigvis, at 800 medarbejdere mister deres arbejde. Typisk kan firma nedlægge stillinger uden at fyre lige så mange ved eksempelvis at lade være at genbesætte, når en medarbejder siger op.

Nedlæggelserne sker som "næste skridt" i en del af et strategiprogram, der skal "udfolde selskabets fulde potentiale" og øge virksomhedens vækst.

- Det er aldrig nemt at tage sådan en beslutning, men nu er det tid til at tage afgørende og nødvendige handlinger for at vende virksomheden og sikre en bæredygtig fremtid, siger Jochen Eickholt, administrerende direktør i Siemens Gamesa, i pressemeddelelsen.