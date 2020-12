Hvad kommer Esbjerg til at lugte af i fremtiden?

Fiskeriet er slut, men Nordsøens sorte guld har skabt 11.000 arbejdspladser i Esbjerg. Nu har et politisk flertal valgt at nedlægge olieindustrien i Danmark fra 2050.

Men ifølge digteren Erik Trigger, der er tidligere havnearbejder i Esbjerg gennem 25 år og blandt andet har været sikkerhedsrepræsentant i et årti, betyder det ikke, at Esbjerg stopper med at lugte.

- Der kommer til at blive ved med at lugte af penge. Vindpenge, siger den tidligere havnearbejder til TV 2.