Hvem skal overtage efter Benny? Regeringsrokade præsenteres fredag formiddag

Ny minister kan præsenteres allerede til formiddag

Mens det er uvist, hvem der skal afløse Benny Engelbrecht og i hvilken konstellation, så kan ændringen i Mette Frederiksens ministerhold komme hurtigt. Det siger TV2s politiske analytiker Jesper Vestergren.

- Vi har en formodning om, at det kunne blive her til formiddag, at Mette Frederiksen skal til dronningen og præsentere ændringer på sit ministerhold. Men vi har ikke noget eksakt tidspunkt endnu.