Hver fjerde uge betaler familiefar 30.000 kroner for at holde sig selv i live

Henrik Dams største ønske er at leve ti år mere, så han kan følge sin datter Sophia ind i voksenlivet. Men virkeligheden er sådan, at han kan dø i morgen.

I dokumentaren ‘Sagen i egen hånd’ følger TV 2 hans kamp for at overleve – selvom han egentlig ikke kan lide al den opmærksomhed. Men han gør det for at hjælpe andre, der er mere desperate end ham. Og for at få gang i en debat.

For Henrik Dam ville ønske, at han og andre kræftpatienter på danske hospitaler kunne få tilbudt den behandling, som, han er overbevist om, har holdt ham i live.

Eller i det mindste, at man kunne få et økonomisk tilskud, hvis man føler sig “opgivet” i Danmark og derfor vælger at søge andre veje i udlandet.

Sideløbende med sit eget sygdomsforløb har han forsøgt at rådgive andre med de erfaringer, han har gjort sig. Og som han siger:

- Det eneste hårde ved at hjælpe andre er, når de dør.

Så tænker han: “Det er jo en håbløs kamp, du har Henrik. Og du bliver den næste”.

Et brud med normalen

Lige indtil august 2016 følte Henrik Dam sig ellers udødelig. Det var her, at lægerne fandt en tumor på over fem centimeter i hans tyktarm.

Men selv i de første år af sit sygdomsforløb havde han svært ved selv at anerkende, hvor alvorligt det virkelig var.

Det skræmte ham først rigtigt, da et indgreb senere ramte hans stemmebånd.

For altid havde han fløjtet tre godnatsange for sin datter. Først ‘Ole Lukøje’, derefter ‘Solen er så rød mor’ og til sidst en sød melodi, han havde fundet på Youtube. Så sov hun.

Men hvad nu, hvis han en dag ikke kunne fløjte længere? Tanken gjorde Henrik Dam bange.

- Det var normalen for os, siger han.

Selvom hans stemme i dag er hæs, har han aldrig mistet evnen til at fløjte. Desværre skulle normalen dog rykke sig en hel del alligevel.