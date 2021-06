Hverken AstraZeneca- eller Johnson-vaccinen kommer tilbage

Sundhedsmyndighederne fastholder beslutningen om at holde Johnson & Johnson og AstraZeneca ude af det danske vaccinationsprogram.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Sundhedsstyrelsen tog AstraZeneca ud af vaccinationsprogrammet 14. april, efter at den havde været på pause siden 11. marts.

3.maj tog styrelsen også Johnson & Johnson ud af vaccinationsprogrammet 3. maj. I modsætning til AstraZeneca nåede den ikke at blive taget i brug i Danmark.

Men 31. maj bad regeringen styrelsen om at revurdere beslutningerne, efter at vaccineplanen endnu engang var blevet forsinket. Det har altså ikke ændret noget.

Fordele opvejer ikke risiko

Vaccinerne blev taget ud af det officielle program på grund af risiko for sjældne, men alvorlige tilfælde blodpropper, blødning og et lavt antal blodplader. Den tilstand, der kaldes vitt.

Efter den nye vurdering mener Sundhedsstyrelsen stadig ikke, at fordelen ved de to vacciner opvejer risikoen for vitt.

- Balancen mellem mulig gavn og mulige skadevirkninger er stadig ikke favorabel, også selv når vi i vores analyser indlægger forudsætninger, der skal trække i vaccinens favør, siger vicedirektør i Sundhedsstyrelsen Helene Probst i pressemeddelelsen.

Mindre effektive

Samtidig har det også betydning, at de to vacciner er mindre effektive mod de nye, mere smitsomme coronavarianter end de såkaldte mRNA-vacciner fra Moderna og Pfizer/Biontech.

- I vores opdaterede vurdering indgår også, at de mRNA-vacciner, som vi anbefaler, også har vist sig at være en del mere effektive i forhold til at forebygge sygdom og smitte, også i forhold til nye varianter, siger Helene Probst.

Selvom vaccinerne fra Johnson & Johnson og AstraZeneca ikke er en del af det officielle vaccinationsprogram, er det stadig muligt at få vaccinerne via den frivillige tilvalgsordning.

Større risiko hos yngre

Baseret på opdaterede data og vurderinger fra både USA og EU kan det med sikkerhed fastslås, at begge vacciner forårsager VITT, skriver Sundhedsstyrelsen.

Der er "ikke holdepunkter for", at der er kønsforskel i forhold til risikoen, men det må generelt antages, at risikoen er større hos yngre end hos ældre.