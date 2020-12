Hvordan holder man en coronasikker nytårsaften? Få svar på otte spørgsmål

2020 er ved at rinde ud, og snart markerer klokkerne på Københavns Rådhus, at starten på 2021 er gået.

Men midt i den rus, som mange mener hører til årets afslutning, risikerer man besøg af en ubuden gæst: coronavirussen.

- Derfor vil vi allerede nu opfordre til, at man holder en markant anderledes nytårsaften, end vi plejer at gøre, sagde statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde før jul.

Hvordan holder man så nytår i en tid med coronavirus?

Få svar på en række centrale spørgsmål herunder. Svarene tager udgangspunkt i myndighedernes anbefalinger og kommentarer fra en række eksperter, som TV 2 har talt med.

Gode råd til at mindske smitterisikoen til nytår