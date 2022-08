Hvorfor koster diesel nu mere end benzin?

Priser, der "stikker fuldstændig af"

I slutningen af maj og starten af juni kostede en liter benzin op mod 2,5 kroner mere end en liter diesel.

Men siden er prisforskellen skrumpet og skrumpet, og selvom de to priskurver nu har krydset hinanden, er det ingen garanti for, at vi snart vender tilbage til normalen. Igen er det gasproblemerne, der spøger, fortæller Peter Rasmussen fra Circle K:

- Der er en frygt for, at naturgas bliver en mangelvare, og derfor afsøger virksomheder andre muligheder. I Tyskland bruger man meget russisk naturgas, og hvis de skal skifte til fyringsolie, vil det lægge et enormt pres på dieslen, siger Peter Rasmussen og fortsætter:

- Så vi kan komme til at se nogle dieselpriser, der stikker fuldstændig af, hvis det sker. For mig at se er den nuværende situation egentlig bare de indledende knæbøjninger.