I dag får de første danskere frivillig vaccine - kølemontører fra Vamdrup de første i rækken

Kølemontører de første i rækken

Og selv om vaccinen fra Johnson & Johnson er blevet tilsidesat herhjemme på grund sjældne, alvorlige bivirkninger, har det ikke skortet på interesse.

Det fortæller Jonas Nilsen, som er direktør i selskabet Practio, der står for tilvalgsordningen.

- Vi har haft 13.000 skrevet op til digital forkonsultation, og de er i princippet klar til at blive vaccineret, siger han til TV 2.

De allerførste i rækken er 20 kølemontører fra firmaet Lowenco, som står over for at skulle til Indien i forbindelse med anlæggelsen af en vaccinefabrik.

Men allerede i den kommende uge forventer Practio at kunne sætte vaccineringen med vacciner fra Johnson & Johnson eller AstraZeneca på skinner.

- Vi tager masser af læger med om bord i de kommende dage, og derefter vil vi begynde at kunne give de første vacciner, siger Jonas Nilsen, som håber at kunne nå op på en kapacitet på 5000 vaccinerede om dagen.