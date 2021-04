I nat var den koldeste for årstiden i 30 år

Selvom det 'blot' er den laveste temperatur i april i to år, så bliver billedet noget anderledes, hvis vi ser på, hvornår i måneden den lave temperatur er målt.

Med næsten syv minusgrader natten til 15. april, så skal vi hele 30 år tilbage for at finde en koldere nat så sent på foråret.

Dengang - 21. april 1991 - blev der målt minus 7,3 grader i Midtjylland, og ikke siden har vi oplevet ligeså streng nattefrost på denne årstid.