I værste fald bliver han væltet som minister, siger politisk redaktør om Engelbrechts skæbnedag

Derfor er sagen så farlig

Ifølge Hans Redder er der særligt én grund til, at sagen er så alvorlig og potentielt farlig for transportministeren: Den handler om klima.

- Støttepartierne har længe været vrede over, at regeringen forsøger at fremstille sig grønnere, end den egentlig er. Og det her betragter de som endnu et eksempel i rækken, siger han.

Da regeringen fremlagde sit landbrugsudspil i april kritiserede støttepartierne også regeringen for, at udspillet ikke var grønt nok, når der blev kradset i overfladen.

Hans Redder mener, at sagen om de manglende CO2-tal nu kan være dråben, der får bægret til at flyde over.

- På et eller andet tidspunkt føler støttepartierne, at de er nødt til at sætte foden ned og sige: "Det går ikke længere". Det kunne være i dag, siger han.