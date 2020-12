I Vejle viser lyskegler på himlen vej til aftensmaden

Folk har kommenteret med alle mulige referencer til både Anden Verdenskrig og Batman, fortæller citychefen.

- Men det er ikke krig. Det er corona, vi er i kamp mod, siger Andreas Kiis Antonsen.

Om lyskeglerne rent faktisk har ledt flere kunder til byens restauranter, kan citychefen ikke sige med sikkerhed. Men det har i hvert fald skabt opmærksomhed.

Hold til højre

Andreas Kiis Antonsen blev ansat som citychef i april, så han har kun prøvet at være chef for en handelsforening under en coronapandemi. Ideen med lyskeglerne er bare ét af mange initiativer, han har sat i værk for at bakke op om byens butikker og sørge for en tryg indkøbsoplevelse.