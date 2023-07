Inflationen på sit laveste niveau i to år

Priserne har det overordnet med at stige, og det er også det, man fra centralbankernes side sigter efter. Falder priserne, er der nemlig udsigt til, at folk begynder at udskyde sit forbrug på grund af forventninger til lavere priser.

Med en lavt stigende inflationen sikrer centralbankerne derfor stabilitet i samfundet og økonomien.

Supermarkeder har den seneste tid meldt ud, at de vil sænke deres priser, og meget tyder derfor lige nu på, at det som dansker vil blive billigere at handle ind igen.