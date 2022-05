International hæder til Anne fra Kolding for klimaopfindelse

Hun har valgt at forske videre i en erhvervs-ph.d. med DTU og i virksomheden DynElectro, som arbejder på at få teknologien fra laboratoriet og ud i produktion.

- Lige nu optimerer vi det hele. Vi har byggestenene, og så skal hjørnerne bare files til, så vi kan få et flot hus, siger hun.

Hvor de i dag er syv fuldtidsansatte i virksomheden – blandt andre hendes tidligere vejleder Søren Højgaard Hansen – regner de med at stå over for et væksteventyr takket være Anne Lyck Smitshuysens forskning.

Kigger man på et større perspektiv, er der endnu vildere udsigter.

Har skåret 15 år af EU's målsætning

Omstillingen til bæredygtige energiformer vil gå langt hurtigere. Udover at lagre vindenergien danner elektrolyseceller også brint, som kan bruges som brændstof til blandt andet lastbiler og toge.

EU-Kommissionen har et mål om, at brint skal dække 24 procent af energibehovet. Det mål nås formentlig allerede i 2035 med Anne Lyck Smitshuysens opfindelse – det er 15 år før målet.

For Anne Lyck Smitshuysen kan det stadig føles uvirkeligt, at det er hende, der har været med til at knække koden. En kode, som forskere rundt i verden har arbejdet på i årevis.

- Man bliver lidt ydmyg, når journalister og folk fra udlandet pludselig interesserer sig for en. Det er vildt at være med til at lave en grøn fremtid. Men det bedste er, at andre pludselig kan se det fede i det, som jeg – og mange andre – har nørdet med i årevis, siger hun og griner.