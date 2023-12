- Jeg var træt af at skjule det, siger Søren Østergaard, der nu taler om sin sygdom

Ved at stimulere bestemte nerveceller i hjernen med elektrisk behandling kan man nemlig holde parkinsonsymptomerne nede. Man kan ikke kurere sygdommen, og den vil stadig skride fremad. Men symptomerne vil være svagere.

Og hvis det virker, kan behandlingen give Søren Østergaard "10 til 12 års arbejdsro – mindst", som han siger.

Men den del af historien vender vi tilbage til.

For til at starte med var rystelserne på den ene hånd ikke noget, Søren Østergaard tænkte videre over. Hans farfar rystede også på hånden, værre var det vel ikke.

Men Søren Østergaards kone, skuespiller og forfatter Lisbet Lundquist, fik ham alligevel overtalt til at få det tjekket.

"Jeg har sgu parkinson"

Efter et par omveje, herunder fejldiagnosen tremor, havnede Søren Østergaard for snart ni år siden over for en ny neurolog. En meget ufølsom neurolog.

Han satte sine briller ned på næsen og bad Søren Østergaard gå frem og tilbage foran ham. Derfra gik der ikke lang tid, før han helt tørt konstaterede: "Du har parkinson".