Josephine Fock dybt berørt af kritik - anklages for at have 'rusket i folk'

En række - primært anonyme - kilder retter nu kritik af den nyvalgte leder i Alternativet, Josephine Fock, for blandt andet at være "overfusende" og ved flere lejligheder at have "rusket i folk".

Det sker i et portræt af partilederen, som dagbladet Information bringer i sin avis lørdag.

Partiets tidligere leder Uffe Elbæk bekræfter over for avisen, at han har overværet nogle af episoderne og hørt om andre - men siger, at han derudover ikke har nogen kommentarer.

Kritikken kan dog ikke genkendes af alle. I portrættet får Fock positive kommentarer med på vejen fra flere tidligere samarbejdspartnere fra blandt andet fagbevægelsen, men også fra partiet - heriblandt det tidligere folketingsmedlem Carolina Magdalena Maier, der siger:

- Hun er en bestemt leder, men jeg har aldrig oplevet hende som ubehagelig.

Fock kan ikke genkende billedet

TV 2 har kendskab til flere af de kilder, der optræder anonymt med kritikken. Over for TV 2 bekræfter de deres oplevelser af hændelserne.

- Det er nogle ret voldsomme anklager, der kommer mod Josephine Fock og særligt hendes ledelsesstil, da hun var en del af partiets ledelse. Det er selvsagt et stort problem for hende, fordi hun har overtaget ledelsen af partiet på et meget svært tidspunkt, og hvis der er noget, man ikke har brug for i Alternativet, er det at skændes internt, siger TV 2s politiske analytiker Hans Redder.

Josephine Fock skriver i en mail til Information, at hun er "dybt berørt" af de påstande, som fremføres i artiklen.

- Jeg har flere gange erkendt, at jeg ikke var den bedste version af mig selv på det tidspunkt på grund af de mange personsager, der var, og det store pres, vi alle var underlagt. Men jeg kan ikke genkende det billede og de situationer, som Information tegner af mig, skriver Fock.

Gammelt nag og uenigheder

Josephine Fock blev valgt som ny leder i Alternativet på et et ekstraordinært landsmøde 1. februar efter kampvalg.

Efterfølgende valgte en af modkandidaterne, Rasmus Nordqvist, at trække sig fra sin post som partiets politiske ordfører, og også de fire andre nuværende medlemmer af partiets folketingsgruppe havde ønsket en anden leder end Fock.

Konflikten og kritikken, der rettes i Information, handler derfor også primært om personligheder, der har det svært med hinanden, og om gammelt nag og gamle uenigheder, mere end det handler om politik, påpeger TV 2s politiske analytiker Hans Redder.

- Når jeg taler med folk i partiet, er der en mistillid og nærmest ond stemning mellem nogle af dem, der har spillet en rolle, og dem der stadig gør det. Det må være meget ildevarslende for Josephine Fock og for den fem mand store folketingsgruppe, som på en eller anden måde skal have tingene til at fungere, siger Hans Redder.