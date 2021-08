Jysk asylcenter genåbnes til evakuerede afghanere

De seneste dage er hundredvis af afghanere, der er blevet evakueret fra deres hjemland, landet i Danmark.

De er blevet indkvarteret på Asylcenter Sandholm, men her nærmer man sig nu kapacitetsgrænsen.

Derfor gør Røde Kors, der driver asylcentre i Danmark, klar til at tage Asylcenter Thyregod i brug, skriver Udlændingestyrelsen i en mail til TV 2.

- Dette er sket i koordination med Røde Kors, som vil stå for driften af stedet. Beslutningen er taget for at sikre, at der er gode indkvarteringsforhold til alle, skriver Udlændingestyrelsen.

Asylcenter Thyregod, som ligger i Vejle Kommune i Midtjylland, har stået tomt siden slutningen af 2020.