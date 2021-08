Kæmpeskildpadde havde plastikpose i maven

Også et problem i dansk farvand

Charlotte Bie Thøstesen fra Fiskeri- og Søfartsmuseet kunne ikke forklare, hvorfor den store læderskildpadde var endt på en strand nær byen Ballum i Sønderjylland.

De yngler i tropisk farvand, men svømmer gerne langt i søgen efter vandmænd. Derfor ender de nogle gange også ved vesteuropæiske kyster.

- De observeres af og til langs De Britiske Øer og Frankrigs atlanterhavskyst. De kommer af og til helt op til Norge og Island, men hvorfor de lige bevæger sig ind i Nordsøen og nær de indre danske farvande, det er et godt spørgsmål, siger hun i Go’ Morgen Danmark.

Hun vurderer, at plastikposen ikke var dødsårsagen, men at skildpadden havde spist den forholdsvist tæt på sin død. Det vidner altså om, at vejen mod den danske vesterhavskyst ikke er uden plastik.

Ifølge Plastic Change kommer omkring 60 procent af den plastik, der er i havet, fra Kina, Indonesien, Filippinerne, Thailand og Vietnam. Louise Lerche-Gredahl påpeger dog, at plastikproblemet også spøger i Danmark.

Løsningen skal nemlig ikke findes i havet, men på land.

- Det er vigtigt at forstå, at vi ikke kan bryde verdenshavene op, fjerne al plastik og hjælpe dyrene den vej. Vi er nødt til at slukke for hanen på land og sænke produktionen af plastik. Det er ikke fordi, vi helt skal stoppe med at producere plastik, men det skal på et væsentligt lavere niveau, end det er nu, forklarer hun.