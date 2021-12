Kan vi synge og danse om juletræet i år? Her er Brostrøms svar

Nyn rundt om juletræet, syng udendørs og dæk julebordet med to meters afstand.

Sådan lød anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen i 2020, hvor det daglige smittetal i december toppede på 4290 nye smittetilfælde - mere end det halve af i går, tirsdag.

- Men det forventer jeg ikke, vi skal ud i igen, siger Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, til TV 2.

I stedet ser han en jul for sig, hvor vi sagtens kan holde i hånd og synge med på salmerne rundt om juletræet sammen med hele familien.

Og et scenarie, hvor Danmark - takket være vaccinerne - kan forblive langt mere åbent end sidste vinter.

- Sigtelinjen for denne vinter i Danmark er at komme gennem den med et meget åbent samfund, som var lovningen med vaccinerne, siger Søren Brostrøm.

- Jeg forventer ikke, vi kommer derhen, hvor vi skal have så voldsomme restriktioner som sidste vinter.

Spreder sig meget hurtigt

Imens når coronasmitten nye højder herhjemme, og med det følger en stejlt stigende kurve i antallet af smittede med Omikron-varianten.

Statens Serum Institut (SSI) skrev mandag i en risikovurdering, at Omikron vil blive den dominerende covid-19-variant allerede i denne uge.

Mandag og tirsdag blev der begge dage sat nye rekorder for, hvor mange smittede med coronavirus, der er blevet fundet på et døgn i Danmark under pandemien. Tirsdag var tallet 8314 nye smittede med coronavirus.

- Vi ved stadig ikke alt om denne Omikron-variant. Det, vi ved med sikkerhed, er, at den spreder sig meget, meget hurtigt, siger Søren Brostrøm.

Aflys julefrokoster og bliv vaccineret

Derfor fastholder han Sundhedsstyrelsens opfordring til at aflyse julefrokoster på arbejdspladsen og fejrer julen derhjemme med Sundhedsstyrelsens råd i baghovedet:

1. Bliv vaccineret

2. Bliv hjemme og bliv testet, hvis du får symptomer

3. Hold afstand

4. Luft ud og skab gennemtræk

5. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit

6. Gør rent, særligt overflader som mange rører ved

Deler eksperternes bekymringer

Statens Serum Institut forventer, at der inden for få dage vil være flere end 10.000 dagligt smittede i Danmark.

Og at Omikron bliver den dominerende variant i løbet af denne uge.

- De danske sundhedsmyndigheder er bekymrede, og det er de internationale sundhedsmyndigheder også, sagde direktør i SSI Henrik Ullum tirsdag til TV 2.

Derfor opfordrer en stribe eksperter nu til flere restriktioner som for eksempel et forsamlingsloft og isolation af alle nære kontakter til coronasmittede uden at skele til varianter og vaccinestatus.

- Jeg deler deres bekymring over den meget hurtigt stigende smitte. Men vi har netop lavet en stribe nye tiltag, der stadig skal vise deres effekt, siger Søren Brostrøm.