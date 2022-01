Kender du Peter Nielsen, der sad i kz-lejr - så vil Røde Kors gerne høre fra dig

Mødt med stor taknemlighed

For at sætte ekstra skub i udleveringen af effekterne har Arolsen-arkivet søgt assistance hos nationale hjælpeorganisationer i de enkelte lande. Og det er her, at Røde Kors i Danmark kommer ind i billedet.

- Vi fik den her forespørgsel i julen 2019, hvor vi blev bedt om at hjælpe med at søge efter slægtninge til danske fanger i Neuengamme. Det har været en meget anderledes opgave i forhold til dem, vi normalt beskæftiger os med, siger rådgiver i Røde Kors’ Eftersøgningstjeneste Christel Winther, som har stået for hovedparten af opsporingsarbejdet.

Eftersøgningstjenestens primære indsats består i at hjælpe mennesker – typisk flygtninge og migranter – som på grund af krige og katastrofer har mistet forbindelsen til familiemedlemmer.

Derfor var det en lidt usædvanlig, men også berigende, opgave at skulle opspore efterkommere til kz-fanger fra 2. Verdenskrig.

- Det har været en rigtig fin oplevelse at møde de pårørende og mærke den store taknemlighed, som hver og én af dem har vist over at få udleveret de personlige effekter, lyder det fra Christel Winther.

På grund af corona-restriktionerne har arbejdet med at finde frem til slægtningene til de afdøde kz-fanger været ekstra møjsommeligt, da flere centrale registre og arkiver periodevist var lukket ned.

Alligevel er det lykkedes Eftersøgningstjenesten at afslutte alle danske sager på nær den om sønderjyske Peter Nielsen.

I dokumentarserien ’Den ukendte arv’, som har premiere onsdag på TV 2 og TV 2 Play, oprulles hele historien bag tre af i alt 12 sager, som Røde Kors har været inde over.