Kendt tolk dømt for drab på hustru på asylcenter i Sønderjylland

- En tragedie uden lige, sagde forsvarer Lone Adolphsen i sin strafprocedure, mens anklager Rikke Spøhr Schmit på den anden side lagde vægt på den voldsomhed, drabet var udført med.



Under sagen har tolkens fætter afgivet forklaring om, at han over telefonen hørte voldsom tumult, da kvinden blive stukket ned.

Og inden telefonen blev afbrudt hørte fætteren en pigestemme, der sagde, at "Du har dræbt min mor".