Knap 11.000 danskere kan gå på tidlig pension i år

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) siger i en pressemeddelelse, at retten skaber tryghed for de mennesker, der kan blive presset af den stigende pensionsalder. Den stiger som følge af det såkaldte velfærdsforlig fra 2006, der fastslår, at pensionsalderen skal stige i takt med, at levealderen også gør det.

Ministeren siger, at den stigning i pensionsalderen er nødvendig, men at han er stolt over at give folk, der har været på arbejdsmarkedet i mange år, kan trække sig tidligere.

- En ting er de tusindvis af borgere, der har valgt at gå fra 1. januar, men en anden ting er den tryghed, hos de mange der har fået tilkendt tidlig pension, men endnu ikke har gjort brug af den, siger Peter Hummelgaard i pressemeddelelsen.

I alt har 34.000 danskere indtil videre ansøgt om retten til tidlig pension, og ud af disse har mere end 12.000 fået ret til tre års tidligere pension, og 13.000 danskere har fået ret til et eller to års tidligere pension.

Ifølge Beskæftigelsesministeriets tal er der relativt flest håndværkere og slagteriarbejdere, der har fået retten til tidlig tilbagetrækning. 60 procent af de personer, der har fået retten, er mænd, mens 40 procent er kvinder.