Kølig lørdag med byger, der vil komme og gå

Lørdag bliver endnu en majdag med byger til det meste af landet. Et lavtryk langs den jyske vestkyst sørger nemlig for, at byger strømmer ind over Danmark.

I forhold til fredagens kraftige byger, der nogle steder gav skypumper, bliver lørdagens byger mindre kraftige.

For langt de fleste bliver der mulighed for at komme lidt udenfor, da der imellem bygerne ville være opholdsvejr. Dog bliver lørdagen til den mere grå og kølige side.

Starter med sol i øst

I det østlige Danmark er lørdagen kommet ganske pænt fra start med nogen eller en del sol. Det gælder dog om at nyde solen, mens den er der, da det allerede i løbet af formiddagen begynder at sky til.

Eneste undtagelse er Bornholm, der kan nyde forårssolen til ud på eftermiddagen.

Længere mod vest har lavtrykket sørget for en grå og i perioder våd start på dagen med byger til især den sydvestlige del af landet.

Bygerne holder sig i formiddagstimerne længst mod vest, mens det holder mest tørt mod øst.