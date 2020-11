Kofod vil ”gennemreformere” Dansk Folkeparti og stormer ind i hovedbestyrelsen

Partisekretær ofrede sig

Kofods kandidatur udfordrede desuden de to siddende hovedbestyrelsesmedlemmer, der på årsmødet var på valg.

Både organisatorisk næstformand Carl Christian Ebbesen og organisationskonsulent Steen Thomsen er kendt som nære allierede af Kristian Thulesen Dahl og ønskede begge genvalg.

Et kampvalg med Kofod blev dog sent fredag afværget, da Dansk Folkeparti pludselig meldte ud, at partiets partisekretær gennem 16 år, Poul Lindstrøm, havde valgt at trække sig et år før, det ellers var planlagt.

Poul Lindstrøm er internt i partiet også kendt under navnet Poul ’Blod’, fordi det gennem årene har været hans opgave at banke oprørske partifæller på plads. Han forklarer sin abdicering med, at ”der opstod en situation, hvor vi havde mulighed for at gavne partiet ved at give plads til nye folk”.



I stedet for Lindstrøm overtager Steen Thomsen nu posten som partisekretær, og da partisekretæren er født medlem af hovedbestyrelsen, blev det mulige opgør med Peter Kofod undgået.