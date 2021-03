Kolding-søstre med corona kimet ned af smitteopsporingen: – Det virker som ressourcespild

Kolding Kommune reagerede også

Også Kolding Kommune og hendes egen læge tjekkede ind, og derudover ringede Styrelsen for Patientsikkerhed til vores mor for at spørge ind til Dittes symptomer og isolation.

- Det virker lidt latterligt, og det må da være træls for dem ikke at have mere styr på det. Det gør nok også, at jeg mister tålmodigheden i forhold til at give dem de oplysninger, de har brug for, siger Ditte.

Intentionen er god – men er ressourcerne spildte?

I alt har smitteopsporingen haft kontakt med personer fra min families husstand i Kolding over ti gange for at oplyse om smitte og spørge ind til symptomer, nære kontakter og isolation.

Fra alle mine familiemedlemmer lyder det, at intentionen bag opkaldene er gode, men at de er overflødige.

- Det virker som ressourcespild. Jeg fortæller dem hver gang, at mine forældre passer mig, at jeg er isoleret på mit værelse og ikke har nogen problemer. Så burde de måske ringe til nogle andre. Nogen der har det værre, siger Ditte.

Ikke alle familier er lige ressourcestærke

Ifølge Birgitte Drewes er den vigtigste opgave at holde smitten nede, og det gøres ved hurtigst muligt at give og indsamle information om coronavirus.

At samme husstand eller en enkeltperson oplever talrige opkald med samme spørgsmål er derfor en risiko, Styrelsen for Patientsikkerhed er villig til at løbe.

Det er heller ikke alle familier, der er lige ressourcestærke, siger hun.