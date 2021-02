Kolding tester nu som aldrig før – men det hjælper ikke noget i sig selv, siger professor

Håber at teste alle på en uge

Målet for kommunen er, at samtlige 60.000 indbyggere i selve Kolding by skal testes hurtigst muligt for at inddæmme udbruddet med den engelske variant af coronavirussen kaldet B117, som begyndte på en skole.

- Det er jo efterhånden ved at være alment kendt, at vi har fået den her uheldige førsteplads, så nu er vi ude i medierne med budskabet om, at alle skal lade sig teste. Vi har allerede set en stor interesse for tests i den seneste uge, siger Thomas Boe, kommunaldirektør i Kolding Kommune.