Kontakttal er stabilt: Risiko-niveauet sænkes

Ifølge den nationale og regionale riskovurderingsrapport sænkes niveauet blandt andet med den baggrund, at antallet af corona-tilfælde er faldet med cirka to procent mellem uge 8 og 9, og at antallet af indlagte patienter med coronavirus falder. Også antallet af covid-19-dødsfald er faldende, og den samlede dødelighed er i uge 8 og 9 indenfor det normale forventede niveau, står der i rapporten.

Stabilt kontakttal trods dominerende virusvariant

Selvom der er en stigning i smittede blandt børn mellem 6 og 9 år, er kontakttallet på 1,0 stabilt. Desuden ses der fortsat lav smitte blandt beboere på plejehjem og et kraftigt fald blandt smittede personer med arbejde i social- og sundhedssektoren.

Den britiske coronavariant B 117 udgør 80 procent af smittetilfældende. Myndighederne har tidligere afvist at sænke risikoniveauet på baggrund af den britiske coronavariant B 117.

Fem niveauer i varslingssystem

Varslingssystemet blev indført af regeringen i oktober. Idéen med systemet er, at det skal forberede borgere og erhvervsliv bedre på coronatiltag.

Tiltagene vil kunne blive taget i brug, alt efter hvordan risikoniveauet udvikler sig. Men det er ikke en facitliste, og regeringen er ikke forpligtet til at følge systemet.

Hele landet har siden den 5. januar været under niveau fem, men det er altså nu nedjusteret til niveau fire med undtagelse af Region Hovedstaden.