Kontakttallet falder - men det skal væsentligt længere ned, advarer Heunicke

- Andelen der er smittede, ud af dem der testes, er faldet. Det er selvsagt godt. Men hvis vi dermed tror, at vi kan ånde lettet op og slække på restriktioner og adfærd, så risikerer vi først, at det går helt galt, skriver hun.

- Det er et kapløb med tiden. Det kræver, at vi ikke giver slip nu eller i den kommende tid - også selvom at de daglige smittetal måske umiddelbart ser bedre ud.

Det var samme linje, statsministeren lagde i et interview med TV 2 søndag, hvor Mette Frederiksen kaldte det usandsynligt at ophæve de restriktioner, der udløber om fem dage.

Ekspert advarer trods faldende smittetal

Også Viggo Andreasen, der er lektor i matematisk epidemiologi på Roskilde Universitet, advarer om at finde ro i de faldende smittetal.

Ud fra hans vurdering falder smittetallet netop nu med 10-15 procent om ugen - et fald der normal er godt. Men den britiske mutation er ved at sprede sig i Danmark, og derfor kan det vise sig, at faldet ikke er tilstrækkeligt.

- Hvis den britiske mutation skal forhindres i at spredes ukontrolleret, skal vi have så stor social afstand, at nye smittede falder med 30-40 procent hver uge, siger han.